نائب عراقي: الخراب الذي سببته أميركا بالعراق قد انتهى ولن نسمح بعودته ثانيا

اكد النائب عن تحالف ​البناء​ منصور البعيجي ان "تحالفة والكتل السياسية الرافضة للتواجد الاميركي على الاراضي ​العراق​ية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي من التواجد الاميركي".

واوضح انه "يجب على الحكومة متمثلة بعبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الاميركي هل هي من طلبت هذا التواجد او لا خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنته بان تواجد قواتهم بطلب ​الحكومة العراقية​ وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أنه "على الحكومة العراقية ان تاخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الاميركي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع من خلال ابلاغ الجانب الاميركي بالخروج من اراضينا بااسرع وقت دون اي قيد او شرط والاالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها ​القوات​ الاميركية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدمو اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر".

لفت إلى أن "الخراب الذي سببه الاميركان عند دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودتة ثانيا وعلى الحكومة العراقية استيضاح موقفها الرسمي من هذا التواجد والقواعد الاميركية واذا كانت عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد لاتخاذ كافة الاجرأت لاخراج القوات الاميركية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به".