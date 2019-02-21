المقداد: سعي إسرائيل لفرض الولاية القانونية على الجولان المحتل باطل وغير قانوني

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا و أن قرار إسرائيل بفرض ولايتها القانونية على الجولان المحتل لاغ وباطل وغير قانوني"، مشيراً إلى أنه "من حق سوريا الثابت استرجاع "الجولان السوري المحتل" حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وهو الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن قرار إسرائيل لاغ وباطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
ورحب المقداد بـ"قوات حفظ السلام الأوروغوانية"، مشددا على "موقف سوريا الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لقوة فض الاشتباك والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات، والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، وتقديم إسرائيل الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو ما كشفت عنه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في مناسبات عديدة".
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