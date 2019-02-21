النشرة: عودة مئات السوريين المهجرين من الاردن الى سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان مئات ​المهاجرين​ السوريين عادوا الى بلادهم من المخيمات في ​الاردن​ ليصل عدد العائدين من الاردن الى اكثر من 13 الف مهجر منذ منتصف شهر تشرين الثاني وفتح ​معبر نصيب​ الحدودي بين سورية والاردن،

واكد العائدون للنشرة ان اعداد كبيرة من المهجرين سيعودون قريبا الى سورية بعد استتباب الامن في قراهم في درعا وباقي المناطق السورية.