النشرة: عودة مئات السوريين المهجرين من الاردن الى سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا ان مئات المهاجرين السوريين عادوا الى بلادهم من المخيمات في الاردن ليصل عدد العائدين من الاردن الى اكثر من 13 الف مهجر منذ منتصف شهر تشرين الثاني وفتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والاردن،
واكد العائدون للنشرة ان اعداد كبيرة من المهجرين سيعودون قريبا الى سورية بعد استتباب الامن في قراهم في درعا وباقي المناطق السورية.
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