عبد الفتاح السيسي: لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات"، موضحا أن "الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم".
وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها، وأن الدولة تعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال الممارسات".
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