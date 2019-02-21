رئيس أركان الجيش العراقي:الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي اليوم الخميس أن القوات العراقية تمسك الشريط الحدودي مع سوريا بقوة، ولاصحة للانباء حول تسلل عناصر داعش من سوريا إلى العراق.

وقال الغانمي لتلفزيون"العراقية" الرسمي، خلال تفقد القوات العراقية المنتشرة غربي محافظة نينوي، إن "الحدود العراقية ممسوكة بقوة وأن أي تسلل لداعش من سوريا إلى العراق عار عن الصحة".

وأضاف:"امسكنا قبل أيام 24 شخصا قدموا من الحدود السورية وحدودنا مؤمنة بشكل كبير".

وتتضارب الأنباء في العراق حول تسليم قوات سورية الديمقراطية (قسد) 151 من قيادات وعناصر داعش إلى الجانب العراقى على خلفية تصاعد تفوق القوات السورية على ماتبقى من عناصر داعش في مناطق شرقي الفرات قرب الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

ولم تعلق قيادة العمليات المشتركة أكبر جهة رسمية لقيادة العمليات العسكرية والأمنية في العراق رسميا على هذه الأنباء لكن قيادة عمليات الجزيرة العسكرية نفت تسلم العراق 151 من عناصر وقيادات داعش، فيما ذكر قيادي في الحشد العشائري تسلم العراق لعناصر التنظيم.