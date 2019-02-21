محافظ القليوبية: 1590 إجمالي المشروعات المنفذة ضمن برنامج "مشروعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن إجمالي المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 1590، بإجمالي تكلفة 204 ملايين جنيه، عن طريق القروض.

وأوضح المحافظ، أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 627 مشروعا بقيمة تمويل 57 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر، إذ بلغ حجم المشروعات المنفذة به 260 مشروعا بتمويل بلغ 14 مليون جنيه.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن برنامج "مشروعك" يسهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة، تساعد في إنجاز المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل.