بالصور.. وزير التعليم يجلس على المقاعد بجوار الأطفال في مدرسة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض قاعات وفصول مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بمدينة سوهاج الجديدة. وجلس الوزير ومحافظ سوهاج على المقاعد بجوار أطفال إحدى قاعات رياض الأطفال، واستمع خلال جلوسه بجوار الأطفال من معلمة القاعة ومديرة المدرسة عن رأيهما في نظام التعليم الجديد. وأعرب عن سعادته بمستوى تلاميذ المدرسة، خاصة بعد معرفته أن غالبيتهم من أبناء الريف.

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