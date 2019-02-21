تحرير 53 قضية تموينية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

حرّرت مديرية التموين في محافظة المنيا، 53 قضية داخل مركز المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن الحملة حرّرت 53 محضرا تموينيا متنوعا منها 10 قضايا إنتاج نقص وزن، و8 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 عدم نظافة ادوات العجن، و8 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن، و3 عدم الاحتفاظ بسجل تفتيشي وقضيتين عدم الاحتفاظ بميزان حساس وقضية عدم الاحتفاظ بماكينة صرف خبز ،وتم تحويل الأمرللنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات التفتيشية مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة، حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية من اجل تحقيق الانضباط والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.