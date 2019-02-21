إسرائيل تتجه إلى القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شبكة سكاي نيوز، إن إسرائيل ستطلق مساء اليوم الخميس من ولاية فلوريدا أول مركبة فضاء إسرائيلية مصممة للهبوط على القمر، في أول مهمة قمرية ممولة من القطاع الخاص.

وتسعى إسرائيل إلى أن تصبح رابع دولة تصل إلى سطح القمر. ومن المقرر أن تنطلق مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة "بيريشيت" من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على متن صاروخ فالكون 9 تطلقه شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا.

وصنعت مؤسسة الفضاء "سبيس آي.إل" الإسرائيلية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، المركبة الفضائية التي تزن 585 كيلوجراما ويعادل حجمها حجم غسالة أطباق، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

Advertisements

وإذا نجحت عملية الإطلاق، من المقرر أن تصل (بيريشيت) إلى الجانب القريب من القمر في أبريل بعد رحلة تستمر شهرين تقطع خلالهما مسافة 6.5 مليون كيلومتر في الفضاء.

وحتى الآن، لم يتمكن من تنفيذ هبوط "سلس" لمركبة فضائية على القمر سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

وسيدفع الصاروخ فالكون 9 المركبة إلى مدار "طويل ومعقد" حول الأرض حيث ستمضي نحو 5 أسابيع وهي توسع مدارها تدريجيا حتى تصبح قريبة بما يكفي لدخول مجال جاذبية القمر. ومن هناك ستنفذ سلسلة مناورات لبلوغ وجهتها منتصف أبريل.

وتحمل المركبة معدات على متنها لتصوير موقع الهبوط وقياس المجال المغناطيسي للقمر، وإرسال البيانات إلى محطة يهود الأرضية التابعة للمؤسسة في إسرائيل عبر شبكة الفضاء السحيق التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).