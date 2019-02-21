الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا مؤمنة من تسلل عناصر "داعش"

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، اليوم الخميس، أن القوات العراقية تمسك الشريط الحدودي مع سوريا بقوة ، ولاصحة للأنباء حول تسلل عناصر داعش من سوريا إلى العراق.

وقال الغانمي لتلفزيون"العراقية" الرسمي ، خلال تفقد القوات العراقية المنتشرة غربي محافظة نينوي ، إن "الحدود العراقية ممسوكة بقوة وأن أي تسلل لداعش من سوريا إلى العراق عار عن الصحة".

وأضاف: "أمسكنا قبل أيام 24 شخصاً قدموا من الحدود السورية وحدودنا مؤمنة بشكل كبير ".

وتتضارب الأنباء في العراق حول تسليم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 151 من قيادات وعناصر داعش إلى الجانب العراقى على خلفية تصاعد تفوق القوات السورية على ماتبقى من عناصر داعش في مناطق شرقي الفرات قرب الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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