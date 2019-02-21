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العراق يتسلم قافلة من مسلحي "داعش" وأسرهم من سوريا

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قال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم إن عشر شاحنات نقلت مقاتلين عراقيين وأجانب من تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق اليوم الخميس في إطار تسليم للسجناء من قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش العراقي.

وأضاف المحلاوي "غالبيتهم من العراقيين. القافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية".
وتقع القاعدتان العسكريتان في محافظة الأنبار.

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