ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة في حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب للصحافيين رداً على سؤال بشأن فرض رسوم جديدة "نحن بصدد التفاوض. في حال عدم إبرام الاتفاق نعتمد الرسوم".

ويأخذ التهديد الجديد لترامب لصناعة السيارات الأوروبية منحى مختلفاً إذ يأتي بعد يومين على صدور تقرير لوزارة التجارة قالت مصادر إنه توصل إلى أن واردات السيارات الأوروبية تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

ويمكن لذلك التقرير أن يمهد الطريق أمام البيت الأبيض لفرض رسوم في غضون 90 يوماً، في خطوة تعهدت بروكسل بالرد عليها بالمثل.

واستخدمت واشنطن مسألة الأمن القومي لفرض رسوم مرتفعة على الصلب والألمنيوم المستورد، مما استدعى على الفور رداً مماثلاً من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين.

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