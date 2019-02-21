مفتي لبنان: نطالب بالوقوف إلى جانب الحكومة وتغليب المصلحة العامة للبلاد

طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، بالوقوف إلى جانب الحكومة الجديدة، وأن يكون أعضاؤها منسجمين مع بعضهم البعض للبدء بالعمل لتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أي اعتبار آخر، وأن يشكلوا فريق عمل واحد لخدمة الناس جميعًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبمناسبة مرور 48 عامًا على تأسيسه، إن آمال اللبنانيين معلقة على تطبيق شعار الحكومة المباشرة بالعمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنهوض بالدولة ومؤسساتها وتحقيق العدالة والإنماء في المناطق كافة.
وقال مفتي لبنان، خلال رعايته إطلاق نشاط المركز الثقافي الإسلامي خلال العام الجديد
وأضاف: "دار الفتوى مع سائر المرجعيات الدينية في لبنان، حريصة كل الحرص على المساحات المشتركة في
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك مؤسسة مشتركة تُعنى بالعيش المشترك والتحضير للقاءات دورية للقمم الروحية، مضيفًا: "لأننا نحتاج إلى السكينة والأمان في مجتمعنا تأكيدًا على رسالة لبنان ودوره الريادي في المنطقة العربية وفي الشرق".
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