وزير الاتصال الجزائري يضع حجر الأساس لمركز اتحاد إذاعات الدول العربية والأفريقية

قام وزير الاتصال الجزائري جمال كعوان اليوم الخميس بوضع حجر الأساس لمركز يضم اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد الإذاعات الأفريقية بمنطقة أولاد فايت بالجزائر العاصمة، تحت رعاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد كعوان - في تصريحات اليوم خلال مراسم الافتتاح - أن هذا الحدث مهم للعالم العربي ولأفريقيا في مجال تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، موضحًا أن هذا المشروع يعكس المجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.
وأضاف أن الجزائر العاصمة ستصبح - بفضل
كما أوضح الوزير أن تشييد المركز يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة لتنويع وتكثيف عروض التبادل السمعي البصري بين القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية والإفريقية وكذلك مع الاتحادات الأوروبية والآسيوية، وإنشاء بنك للمضامين السمعية والبصرية الضرورية لترقية وحماية الثقافات الإفريقية والعربية، وتعزيز
شارك في الافتتاح مسؤولو اتحاد الإذاعات العربية، والاتحاد الإفريقي للإذاعات، والمؤسسة العمومية للتلفزيون بالجزائر، المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائرية، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة ولفيف من الإعلاميين.
يذكر أن المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج هو هيئة دائمة لاتحاد الإذاعات العربية، أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية ، واختيار الجزائر كمقر له جاء بعد عدة مفاوضات بين الدول الأعضاء للاتحاد ، و دخل المركز حيز الخدمة سنة 1987 من مركز نودال التابع لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائرية .
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