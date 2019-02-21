خبير بالأمم المتحدة: شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في العمليات الإرهابية

محمد الجندي خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة

وكالات :

قال محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة، إن شبكات التواصل الاجتماعي بات لها دور كبير في العمليات الإجرامية والإرهابية حول العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الذي انطلق، أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين.



وأضاف الجندي أنه مع صعوبة تتبع حسابات مستخدمين تلك المواقع، أصبح من الضروري التعاون الدولي في هذا المجال، خاصة مع شركات مستخدمي البيانات

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الكبرى، وتابع قائلا: "إننا أصبحنا نستخدم تلك الوسائل لمحاولة تتبع المستخدمين والكشف عن العمليات الإجرامية والإرهابية قبل وقوعها سواء عمليات مسلحة، أو إتجار بالبشر أو غيرها، ونجحنا في ذلك في العديد من الحالات".



وأشار إلى أن الفضاء الإلكتروني أمر معقد ومركب وصعب التحكم فيه، حيث يمكن أن يتم فتح حسابات إلكترونية من أي مكان في العالم، منوها أن حالة التعقيد في الجرائم الإلكترونية تتطلب تغييرات كبيرة في القوانين والتشريعات

وجهود شاقة من أجل السيطرة عليها، وهو أمر صعب تحققه حاليا.وأكد أن هذا يتطلب تعاونا قانونيا وتشريعيا دوليا ما يزيد من صعوبة ذلك ويجعل من الجريمة الإلكترونية صعبة المتابعة التي تتطلب جهود أكبر للحد منها، لافتا إلى وجود تعاون من شركات مستخدمي البيانات، لكنه ليس بالقدر الكافي، خاصة أن بعض هذه الشركات تكون قوتها أكبر من الدول في بعض الأحيان.



من جهته، قال لوريان بويك، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة: "إن المرحلة الحالية التي يشهدها العالم تتطلب التعاون من أجل تعزيز قدرات الدول والمنظمات على تعطيل الأنشطة الإجرامية الدولية وجرائم الإرهابيين حول العالم"، مشددا على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.