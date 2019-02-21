روسيا: نهتم بمواصلة التعاون متبادل المنفعة مع فنزويلا

المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

وكالات :

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف أن بلاده ستواصل التعاون مع فنزويلا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يصب في مصلحة البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "إن موسكو مستمرة في التعاون مع فنزويلا، ونحن مهتمون بمواصلة هذا التعاون متبادل

المنفعة".وأضاف: "بالنسبة لتعليمات السلطات الفنزويلية المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في روسيا وتركيا والصين والهند والبدء في بناء علاقات مع الموردين في هذه الدول، فإنه يتعين أن تعلق السلطات الفنزويلية الشرعية عليها وليس موسكو".



يُذكر أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلفت في وقت سابق من اليوم مجموعة من المديرين التنفيذيين، الذين يمثلون نحو 50 شركة للسلع الاستهلاكية، بفتح حسابات مصرفية في روسيا وتركيا والصين والهند والبدء في بناء علاقات مع الموردين في هذه الدول.

ومن المعروف أن فنزويلا تعاني نقصًا حادًا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية جراء الحصار والعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

