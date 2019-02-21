الإعلام النمساوي: ترامب محبط بسبب النزاع التجاري مع أوروبا

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سلطت وكالة الصحافة النمساوية الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاته مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس والتي عقدت في البيت الأبيض أمس الأربعاء، وأعرب فيها ترامب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى النزاع التجاري الأخير الذي تهدد فيه الولايات المتحدة بالتعريفات العقابية ضد منتجي السيارات في أوروبا.
وقالت الوكالة، في تقرير لها اليوم الخميس حول اللقاء، بأن ترامب اعتبر كورتس جهة اتصال جديدة في ضوء العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب النزاعات التجارية، وأشار التقرير نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إلي أن ترامب وجه رسائل إلى الاتحاد الأوروبي، ويأمل في أن يستطيع مستشار النمسا الرد عليها
وأضاف التقرير أن النمسا تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة ، ولكن النزاع التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي يتصاعد وإذا لم يكن هناك اتفاق تجاري ، سوف تقدم الولايات المتحدة على فرض تعريفات جديدة.
كما أوضح التقرير أن وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن مستشار النمسا باعتباره متشددا ضد المهاجرين وناقدا لسياسات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، وهي نفس اتجاهات الرئيس الأمريكي.
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