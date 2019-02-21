بوتين يتحدث هاتفيًا مع نتنياهو قبيل زيارته إلى العاصمة موسكو

وكالات :

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور العاصمة موسكو قريبا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

قال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر عقدها

في المستقبل القريب إلى موسكو، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة والأجندة الدولية والثنائية".

وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو وبوتين في موسكو، اليوم الخميس، لمناقشة كل من التعاون الثنائي بين البلدين والوضع الحالي في الشرق الأوسط، بما

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في ذلك الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في سوريا.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل زيارته إلى روسيا لأسباب سياسية داخلية، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكتبت الصحيفة أن كلا من الرئيس بوتين ورئيس الوزراء نتنياهو سيعقدان مفاوضات هاتفية بدلا من ذلك، وسيتم اختيار موعد جديد للزيارة.

وكشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، لوكالة "سبوتنيك": "لأسباب سياسية داخلية تم تأجيل زيارة نتنياهو لعدة أيام، لأن لديهم انتخابات".