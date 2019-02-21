سول: تصريحات ترامب لا توحي بتعثر القمة الأمريكية الكورية الشمالية في هانوي

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كيم وي-كيوم، اليوم الخميس، "إن إمكانية عقد اجتماعات مستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعني أنه لا توجد صعوبات واضحة أو إخفاقات تتعلق بالقمة المقررة بينهما في هانوي الأسبوع المقبل"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الوشيكة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون الاجتماع الأخير تحت أي ظرف من الظروف.
تأتي تصريحات المتحدث بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن القمة
وأضاف المتحدث، في تصريحات "هذا تفسيري الشخصي، ولكنني لا أعتقد أن سبب قول الرئيس ترامب إن القمة لن تكون الاجتماع الأخير كان بهدف خفض سقف التوقعات عن عمد".
ولفت إلى أنه يعتقد أن ترامب أوضح
وبحسب يونهاب، رحب الكثيرون بتصريحات ترامب التي أظهرت رغبته في مواصلة إجراء الحوار مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، إلا أن البعض قد أثار مخاوف بأن هذه التصريحات قد تعكس سقف توقعات ترامب المنخفض بشأن تحقيق تقدم في القمة المقررة مع كيم في هانوي في 27 و28 فبراير الجاري.
وجدد ترامب تأكيده، أمس الأربعاء، على أنه يعتقد أنه سيحقق الكثير خلال القمة.
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