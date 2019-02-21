الكرملين: تنسيق موعد زيارة بوتين للسعودية يتم عبر القنوات الدبلوماسية

المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف

وكالات :

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أنه سيتم تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية؛ عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى

أن التفاعل والاتصالات بين البلدين في أسواق الطاقة الدولية مستمر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضح بيسكوف -في تصريح صحفي

اليوم الخميس - أنه "سيتم تنسيق موعد هذه الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية"،مضيفًا أنه "سوف يستمر التفاعل بين روسيا، والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة الدولية"،وأن هذا التفاعل حظى بتقدير كبير من قبل العاهل السعودي والرئيس الروسي.