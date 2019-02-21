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المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوفوكالات :
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أنه سيتم تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية؛ عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلىأن التفاعل والاتصالات بين البلدين في أسواق الطاقة الدولية مستمر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح بيسكوف -في تصريح صحفي
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: تنسيق موعد زيارة بوتين للسعودية يتم عبر القنوات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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