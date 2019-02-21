وزارة الدفاع الجزائرية: مصرع ضابطين في تحطم طائرة مقاتلة بولاية تيارت

وزارة الدفاع الجزائرية

وكالات :

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقاعدة الجوية "عين وسارة"، إثر سقوطها في منطقة زراعية خالية من السكان بولاية تيارت (شمال) ما أسفر عن مصرع ضابطين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه "إثر مهمة تدريبية ليلية، تحطمت الليلة الماضية طائرة مقاتلة من نوع (SU24)، بالناحية العسكرية الأولى، وذلك إثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان، بضواحي بلدية الرشايقة ولاية تيارت".



وأشار البيان إلى أن الحادث تسبب في استشهاد ضابطين هما قائد الطائرة ومساعده، موضحا أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، كما تقدم بتعازيه الخالصة لعائلتي طاقم الطائرة، راجيا من الله أن يتغمدهما برحمته الواسعة.

