أستراليا: بسبب سيارة زوجته الشقراء وخلافه مع بلدية باراماتا.. جان ناصيف على خط النار

جان ناصيف في خصومة مع مجلس بلدية باراماتا، بعد قيامه بالبناء بدون ترخيص. وتظهر في الصورة زوجته الشقراء

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أصبح المقاول العقاري جان ناصيف مثار جدل شديد جراء خلافه مع بلدية باراماتا بشأن أعمال بناء بدون ترخيص بالإضافة إلى تباهيه المبالغ فيه بثروته وسيارة "لامبورجيني" اشتراها لزوجته الشقراء.

وانتهك جان ناصيف بنود اتفاق تتعلق بمساحة تكفي لانتظار ٧٠٠ سيارة بعد قيامه بالبناء بدون ترخيص.

جان ناصيف، الذي يعمل لصالح شركة 'توبلاس"دخل في خصومة مع مجلس بلدية باراماتا غرب سيدني بعد قيامه بأعمال بناء دون حصول شركته على الموافقة اللازمة لها.

وتسبب ذلك في حرمان سكان وزوار المنطقة من مساحة كافية لانتظار ٧٠٠ سيارة بمنطقة الأعمال المركزية رغم أن ذلك أحد حقوقهم بموجب اتفاق سابق مع شركة "توبلاس" وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".

أثار ناصيف الجدل بعد مشاركة فيديو لسيارة لامبورجيني فاخرة صفراء اشتراها لزوجته الشقراء نيسي ناصيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

وقام متابعون بتعليقات لاذعة وإنشاء فيديوهات ساخرة مما دفع زوجته نيسي إلى الذهاب إلى حسابها على " إنستجرام" للرد على كارهيها.

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وكتب الزوجة: "السوشيال ميديا شيء عظيم ولكن بدلا من التركيز على حياة الآخرين وإحصاء نعمهم ونفقاتهم ، ينبغي أن تقوموا بالتركيز على مستقبلكم وكيفية تأمين حياة فاخرة لكم ولزوجاتكم وأبنائكم وأحبائكم".

قام متابعون بتعليقات لاذعة وإنشاء فيديوهات ساخرة مما دفع زوجته نيسي إلى الذهاب إلى حسابها على " إنستجرام" للرد على كارهيها

جان ناصيف وزوجته الشقراء أثارا الكثير من الجدل

يشار إلى أن "توبلاس" حصلت على موافقة لإنشاء مجمع سكني يضم 30 طابقا و425 شقة وأماكن لانتظار 715 سيارة للاستخدام العام في 189 شارع ماكواري أواخر 2015 لكنها خالفت الاتفاق.