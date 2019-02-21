أستراليا: توقعات بانهيارأسعار منازل سيدني وملبورن لـ25% من قيمتها خلال العام

انخفضت أسعار المنازل في سيدني وملبورن بمعدل 12.3% و8.7% حتى الآن مقارنةً بذروة السوق في 2017. و أشار تقرير من LF Economics إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض لتصل المنازل إلى 25% من قيمتة السوق أو حتى إلى النصف.

ويقول خبير سوق العقارات روي حلبي إنه ليس هناك رؤية واحدة لفهم التقرير. حيث أن القراءة الأولية تبدوا وكأن الانخفاض مفاجئ وغير عادي ولكن حقيقة الأمر أن الانخفاض يشكل جزء من دورة حياة طبيعية ونمط تمر به عاصمتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا كل عشرة أعوام تقريباً.

كما أضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، حيث أن انخفاض الأسعار من شأنه أن يليه ارتفاع للأسعار مرة أخرى بعد يقوم من هم مستعدون مالياً بشراء المنازل ذات الأسعار المتدنية.

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ويقول روي إن سعر الفائدة المنخفض حالياً سيتأثر بالتأكيد، ويتوقع أن يعاني المقترضين من البنوك/ الحاصلين على قروض تفوق طاقاتهم ودخلهم. أما بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، فقال إن سوق العقارات مرتبط بمجالات اقتصادية عديدة ومختلفة وبالتالي سيؤثر الانخفاض بشكل أو آخر على حالة السوق.

حيث يتوقع أن تقلل الحكومة من سعر الفوائد على القروض المنزلية مرة أخرى لتشجيع المزيد من الراغبين في الشراء. وأخيراً أضاف أن احتمال ارتفاع أسعار إيجارات المنازل وارد على المدى الطويل.