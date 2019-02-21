أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عبيدة محروم عن إبطال المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، على ان تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقا للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخابات رقم 2017/44.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الدستوري يبطل نيابة ديما الجمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.