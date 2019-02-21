حدث في مثل هذا اليوم February 21, 2019

أحداث سياسية وعامة
1848 - كارل ماركس وفريدريك أنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.
1921 - انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.
1922 - المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.
1952 - طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد إعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.
1965 - اغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز رئيس اتحاد الأفارقة الأمريكان والمتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك.
1965 - فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.
1972 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.
2016 - إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الاقل 20 شخصًا على الأقل.
مواليد
1703 - شاه ولي الله الدهلوي، مصلح وداعية إسلامي هندي.
1907 - ويستن هيو أودن، شاعر إنجليزي.
1914 - مصطفى أمين، صحافي وكاتب مصري.
1930 - رمضان عبد التواب، عالم لغويات مصري.
1950 - المنتصر بالله، ممثل مصري.
1964 - عابد فهد، ممثل سوري.
1974 - إيفان كامبو، لاعب كرة قدم إسباني.
1977 - سيرين عبد النور، مغنية لبنانية.
1977 -إحسان شواهنة، مجاهد فلسطيني.
1978 - تمارة محمود، ممثلة عراقية.
1979 - جينيفر لوف هيويت، ممثلة أمريكية.
1980 - إيناس طالب، ممثلة عراقية.
1992 - رياض محرز، لاعب كرة قدم جزائري.
وفيات
1916 - محمد علي النخجواني، فقيه مسلم أذربيجاني - عراقي.
1941 - فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.
1965 - مالكوم إكس، المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.
1968 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.
1973 - سلوى حجازي، مذيعة مصرية.
1980 - نجيب صالحة، رجل أعمال وسياسي لبناني.
1984 - ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.
1985 - محمود شكوكو، ممثل ومونولوجيست مصري.
1995 - محمد رضا، ممثل مصري.
2003 - نيللي مظلوم، ممثلة مصرية.
2004 - وليد الأعظمي، شاعر وخطاط ومؤرخ عراقي.
2012 - طارق عبد الحكيم، موسيقي سعودي.
2018 - سهام فتحي، ممثلة مصرية.
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