حدث في مثل هذا اليوم February 21, 2019

أحداث سياسية وعامة

1848 - كارل ماركس وفريدريك أنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.

1921 - انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.

1922 - المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.

1952 - طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد إعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

1965 - اغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز رئيس اتحاد الأفارقة الأمريكان والمتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك.

1965 - فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.

1972 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.

2016 - إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الاقل 20 شخصًا على الأقل.

مواليد

1703 - شاه ولي الله الدهلوي، مصلح وداعية إسلامي هندي.

1907 - ويستن هيو أودن، شاعر إنجليزي.

1914 - مصطفى أمين، صحافي وكاتب مصري.

1930 - رمضان عبد التواب، عالم لغويات مصري.

1950 - المنتصر بالله، ممثل مصري.

1964 - عابد فهد، ممثل سوري.

1974 - إيفان كامبو، لاعب كرة قدم إسباني.

1977 - سيرين عبد النور، مغنية لبنانية.

1977 -إحسان شواهنة، مجاهد فلسطيني.

Advertisements

1978 - تمارة محمود، ممثلة عراقية.

1979 - جينيفر لوف هيويت، ممثلة أمريكية.

1980 - إيناس طالب، ممثلة عراقية.

1992 - رياض محرز، لاعب كرة قدم جزائري.

وفيات

1916 - محمد علي النخجواني، فقيه مسلم أذربيجاني - عراقي.

1941 - فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

1965 - مالكوم إكس، المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.

1968 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1973 - سلوى حجازي، مذيعة مصرية.

1980 - نجيب صالحة، رجل أعمال وسياسي لبناني.

1984 - ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.

1985 - محمود شكوكو، ممثل ومونولوجيست مصري.

1995 - محمد رضا، ممثل مصري.

2003 - نيللي مظلوم، ممثلة مصرية.

2004 - وليد الأعظمي، شاعر وخطاط ومؤرخ عراقي.

2012 - طارق عبد الحكيم، موسيقي سعودي.

2018 - سهام فتحي، ممثلة مصرية.