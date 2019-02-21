كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خرق حوثي في الحديدة.. ومقتل قيادات انقلابية في حجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوات المقاومة المشتركة اليمنية، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الموالية لإيران شرقي مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة لاتفاق السويد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر عسكرية في المقاومة إن الحوثيين حاولوا مساء الأربعاء، التسلل باتجاه الأحياء الشرقية داخل مدينة الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي".

وأضافت المصادر أن ميلشيات الحوثي المتمركزة في سوق الحلقة ومحيطه ومعسكر الدفاع الساحلي، مهدت لمحاولة التسلل بقصف مكثف تجاه مواقع قوات المقاومة المشتركة في محيط "سيتي ماكس"، ومجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في شارع صنعاء، لافتة إلى أنه تم التصدي للهجوم.

كما تبادلت قوات المقاومة المشتركة مع المتمردين قصفا مدفعيا في كل من مديريات حيس و الدريهمي و التحيتا، عقب قصف للمتمردين.

وفي محافظة حجة، قتل أكثر من 35 من أفراد ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تصدت قبائل حجور في مديرية كُشر بحجه لهجوم جديد لميليشيات الحوثي من اتجاهات مختلفة، خلال ساعات الليل.

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وقالت مصادر ميدانية إن المتمردين استأنفوا هجومهم على مواقع القبائل والقرى السكنية في منطقة العبيسة شرقي كُشر، عقب هجوم فاشل فجر الأربعاء، ودارت معارك عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعي للمتمردين.

كما شن الحوثيون هجوما آخر في الجهة الجنوبية لكشر. ودارت مواجهات في بني رسام وبني شوس جنوبي كُشر، عقب هجوم مصحوب بقصف مدفعي للحوثيين على رجال القبائل.

وشنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 8 غارات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للمتمردين في مواقع متفرقة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية.

وقالت مصادر ميدانية، إن 3 غارات استهدفت 6 مركبات محملة بالأفراد والمعدات ليل الأربعاء فجر الخميس، في منطقة الحوج شرقي العبيسة، وأدت إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كانوا على متنها.

و أضافت المصادر أن من بين القتلى الحوثيين في الغارات الجوية، القيادي الميداني يوسف طاهر، والقيادي علي بن ناصر جابر، كما أنها أسفرت عن إصابة القيادي زيد حامس، وكلهم ساعدوا في تسهيل دخول المتمردين إلى أطراف العبيسة شرقي كشر.