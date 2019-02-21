كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق ينفي استلام 150 داعشيا من "قسد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الخميس، الأنباء عن استلام العراق 150 من تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، في تصريح صحافي، إن هذه" الأنباء غير صحيحة".

Advertisements

وكان القيادي في الحشد العشائري الشيخ قطري السمرمد، في قضاء حديثة غربي الأنبار صرح بأن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة نجحت في استلام 151 داعشياً من قوات "قسد" أغلبهم من المطلوبين ضمن قانون الإرهاب العراقي من مختلف محافظات العراق، ولم يكن من ضمنهم أي مختطف أو أسير.

وأوضح السمرمد أن "من بين هؤلاء 22 قيادياً من أبرز قيادات التنظيم في العراق".

ونشرت الحكومة العراقية قوات كبيرة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لمنع تسلل داعش بعد أن شددت القوات السورية الخناق عليه قرب الشريط الحدودي بين البلدين.