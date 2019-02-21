كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يوضح حقيقة إرسال روسيا مساعدات إنسانية لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت روسيا قد أرسلت بالفعل مساعدات إنسانية إلى كاراكاس.

وقال "بيسكوف"، ردًا على ما إذا كانت روسيا قد أرسلت بالفعل مساعدات إنسانية، وما هي، ومن شارك في الشحن، بإنه "ليس لدي هذه المعلومات، لذا لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن. أريد أن أوضح ذلك".

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنه في اليوم السابق، أخبر مصدر دبلوماسي، أن روسيا قد سلمت أدوية ومعدات طبية إلى فنزويلا.

وكان قد قال نيكولاس مادورو، في اجتماع مع علماء في 19 فبراير، إن روسيا ستقدم 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى كاراكاس في نفس اليوم.