علقة موت.. امرأة تتعرض لهجوم وحشى فى أول لقاء بعد التعارف على الإنترنت

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تعرّضت امرأة للضرب بوحشية لمدة أربع ساعات في أول موعد عشاء لها مع رجل تعرّفت عليه على الإنترنت، حسبما أعلنت الشرطة البرازيلية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس، أنّ "إلين كاباروز"، 57 عاماً، تعرضت لهجوم متواصل من "فينيسيوس سيرا"، 27 عاماً، في شقتها في ريو دي جانيرو.

وأصيبت الضحية بكسور متعددة في وجهها، من كسر في الأنف، وأضرار جسيمة بالعظام حول عينيها، وفقدان بعض أسنانها وإصابات داخل فمها تحتاج إلى أكثر من 40 غرزة.

كما تعرضت سيدة الأعمال للكمات والركل وعض ذراعيها وساقيها أثناء محاولتها حماية نفسها والهروب من المعتدى.

وتظهر لقطات مروعة من آثار الاعتداء، الذى وقع بعد منتصف ليل السبت واستمر حتى الساعة 5:30 صباحًا، كما تبددو الشقة في فوضى تامة مع أثاث تالف وجدران وأرضية ملطخة بالدم، مما يشير إلى أن الضحية تم جرّها حول الشقة خلال هجوم.

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وأخيراً تدخّل الجيران عندما سمعوا صراخها اليائسة طلباً للمساعدة ونبهوا حراس أمن المبنى.

واقتحم الجيران الشقة، وحاول المشتبه به الفرار من المكان، ومع ذلك، تم إغلاق جميع المخارج من قبل الحراس الذين تمكنوا من السيطرة على المعتدي واحتجازه إلى أن وصلت الشرطة.

وعندما دخل الحراس الشقة، وجدوا الضحية المصابة بجروح خطيرة ملقاة على الأرض مع تناثر الدم في جميع أنحاء الغرف.

وكشفت كاباروز، التي تملك أعمالا في مجال تنسيق الحدائق، أنها دعت الشاب سيرا، وهو طالب حقوق، لتناول العشاء يوم الجمعة الماضي، وكانت هذه أول مرة يلتقون فيها بعد ثمانية أشهر من الدردشة على شبكات التواصل الاجتماعي.