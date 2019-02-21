كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 9 أشخاص فى هجوم بسكين قرب مدرسة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما في جنوب شرق الصين يوم الخميس بعد أن هاجم الركاب بالسكين، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا من بينهم أطفال المدارس صباح اليوم.

ووقع الحادث فى منطقة جيزهو فى جيآن بمقاطعة جيانجسو، وفقاً لما ذكرته الشرطة فى بيان على موقع ويبو على الانترنت، يشبه تويتر.

وتم تحديد هوية المهاجم، وهو "جو كايبنج"، الذي قالت أسرته إنه كان لديه تاريخ من المرض العقلي، وتم التعامل معه على الفور من قبل الشرطة والمتفرجين.

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ووقع الحادث بالقرب من مدرسة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الصينية المختلفة.

وذكرت الشرطة أن الطلاب وضباط الشرطة المساعدين كانوا من بين الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، مضيفة أن أيا من الجرحى لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وقال رجل يدعى شو، يمتلك مخبزًا قريبًا، لمجلة تشنجدو بيزنس اليومية أن الرجل كان يهاجم الناس عشوائيا، مضيفاً أّنّه طارد مع ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم حارس أمن في المدرسة، ذلك الرجل ونجحوا فى إخضاعه.