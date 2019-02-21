كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات من تشريد الملايين ومحو المدن جراء عاصفة قوية فى كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر خبراء من أن عاصفة قوية غير مألوفة قد تتسبّب فى محو عشرات المدن بولاية كاليفورنيا، وتشريد ملايين الأشخاص وتلحق أضراراً تقدر بنحو 725 مليار دولار.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، حثّ التقرير الأخير لفيلق المهندسين بالجيش الأمريكي بتطوير دفاعات الفيضانات في كاليفورنيا، كما طالبوا بـ 600 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لتطوير سد ويتيير ناروز.

كما أضافوا أنّ الأمطار الغزيرة يمكن أن تؤدي إلى فتح مبكّر لممر السد الذي يعود إلى 60 عاماً على نهر سان جابرييل، وتحميله أكثر من 20 مرة مما يمكن أن تتحمّله قناة المصبّ.

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وتم تصنيف المشروع على أنه أولوية قصوى للوكالة على مستوى الدولة بسبب "الخسائر الكبيرة في الأرواح والتأثيرات الاقتصادية المحتملة"، ولكن يجب الموافقة على أي اتفاقية لتأمين التمويل من قبل المؤتمر.

وزعم دوج شيتوود، المهندس الرئيسي في المشروع، أنّ جميع المدارس والشركات والبيوت والممتلكات التي تقع على بعد 13 ميلاً جنوب لوس أنجلوس، ستكون تحت الماء إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لتحسين السد الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال.

ويمتد السد من مونتيبيلو إلى بيكو ريفيرا ويمر على نهري سان غابرييل وريو هوندو ويشرف عليه الفيلق.