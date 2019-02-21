كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون أوروبيون يدعون إلى إنهاء محادثات انضمام تركيا إلى التكتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مشرعون في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، إلى تعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا إلى التكتل، مشيرين إلى فساد ومخاوف رئيسية أخرى.

وقال النائب البرلماني رينات سومر من حزب الشعب الأوروبي، يمين وسط، أمس الأربعاء، إن "العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تعريف فيما يتعلق بالشراكة الفعالة".

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وأضافت النائبة الاشتراكية كاتي بيري: "مع كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وانعدام استقلال القضاء، وتطبيق دستور جديد يفتقر إلى الضوابط والتوازنات الحاسمة، لا معنى لمواصلة المحادثات حول عضوية الاتحاد الأوروبي مع الحكومة التركية الحالية".

يذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاماً، ولكنها تراجعت عن معايير الاتحاد في مجالات مثل سيادة القانون، وحقوق المواطنين، وحرية الإعلام، منذ محاولة الانقلاب في 2016.