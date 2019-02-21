كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يتحدث هاتفيا مع نتنياهو قبيل زيارته إلى العاصمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور العاصمة موسكو قريبا.

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأخير سيزور موسكو قريبا.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر عقدها في المستقبل القريب إلى موسكو، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة والأجندة الدولية والثنائية".

وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو وبوتين في موسكو، اليوم الخميس 21 فبراير، لمناقشة كلا من التعاون الثنائي بين البلدين والوضع الحالي في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في سوريا.

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وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل زيارته إلى روسيا لأسباب سياسية داخلية، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكتبت الصحيفة أن كلا من الرئيس بوتين ورئيس الوزراء نتنياهو سيعقدان مفاوضات هاتفية بدلا من ذلك، وسيتم اختيار موعد جديد للزيارة.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك": "لأسباب سياسية داخلية تم تأجيل زيارة نتنياهو لعدة أيام، لديهم انتخابات".