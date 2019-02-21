كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستعرض أقوى صواريخها فى فيديو دعائى مرعب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباهت الصين بأقوى صواريخها فى فيديو دعائى مرعب يستعرض قوة الصواريخ الهائلة لدى العملاق الأسيوى.

ويظهر الجنود الصينيون فى مقطع الفيديو المثير، وهم يطلقون الرؤوس الحربية الفتاكة، وتشمل الصواريخ "دى اف-41"، التى تعد أطول مدى للصواريخ، وصاروخ "دى اف-5 بى" الباليستى العابر للقارات، وصواريخ موجهة "دى اف-26".

وفى الشهر الماضى، نشرت بكين لقطات لاختبار الصاروخ الأسرع من الصوت "دى اف-26"، القادر على حمل رؤوس حربية نووية، وضرب أهدافاً مهمة على اليابس والسفن المتوسطة والكبيرة بدقة، وفقاً لتقارير سابقة.

وعلى طريقة هوليوود، ينشر مقطع الفيديو الذى تبلغ مدته 80 ثانية، تدريبات الجنود الصينيين الجسورين على الصواريخ، كما ترتفع الرؤوس الحربية فى السماء لتفجر الأهداف، حيث تسعى الصين لإنشاء جيش على الطراز العالمى، بإمكانه هزيمة كل الأعداء، وتزعم بكين امتلاك 2500 صاروخ، منها صواريخ دونجفنج، ريح الشرق، وصواريخ الغواصة النووية جولانج، أو العملاق الموجّه".

ووفقاً لمجلة جلوبال بيبول، فإنّ صواريخ دونجفنج، هي أول سلسلة من الصواريخ التي بناها الشعب الصيني بالكامل، وهي السلاح الرئيسي للدولة للدفاع الوطني.

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في الشهر الماضي، نقلت بكين صواريخها النووية الأسرع من الصوت DF-26 ورداً على إبحار مدمرة أمريكية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

كما تمّ وصف "دى اف 26" بقاتل جوام، من قبل وسائل الإعلام الصينية، لقدرته على الوصول إلى الجزيرة الأمريكية التى تبعد حوالى 2000 كم عن الساحل الصينى، وتمّ وصفه بأكبر سلاح صينى ضد واشنطن.