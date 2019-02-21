كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد للإمارات بشأن المقاطعة مع قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، الخميس، أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، وفق ما ذكرت وكالة الأنياء الإماراتية "وام"، الخميس.

وأوضحت الهيئة الاتحادية الإماراتية للمواصلات البرية والبحرية في بيان أن تعميمها رقم (م ع/ 1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

Advertisements

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.