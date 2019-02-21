كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد: ألمانيا غير مهتمة بالعقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في بيان، إن البلاد ليست مهتمة بالعقوبات ضد روسيا، لأنها اعُتمدت لأسباب سياسية، مؤكدًا أنه من الضروري العمل على تغييرها.

وأضاف "ألتماير": "أنني شخصيًا أعتقد أنه ليس لدينا مصلحة في العقوبات"، موضحًا: "لقد قبلنا هذه العقوبات، لأن هناك أسبابًا سياسية لذلك، مددوها مرارًا وتكرارًا. الاتحاد الأوروبي موحّد، لكن علينا العمل على تغيير العلاقات السياسية والوصول إلى حلول أخرى".

وتابع الوزير، أن نورد ستريم 2 سيساهم في استقرار إمدادات الغاز إلى أوروبا وسط انخفاض الإمدادات من النرويج والمملكة المتحدة.

Advertisements

وأكد الوزير، أن "نورد ستريم 2 سيساهم في استقرار إمدادات الغاز في أوروبا على مستوى عال".

وأشار إلى أنه لكي يعمل المشروع "من الضروري الوصول بالموثوقية والقدرة على التنبؤ والمسؤولية الجيوسياسية إلى قاسم مشترك". كما أشار "ألتماير"، إلى أن المشروع "قد تلقى بالفعل الإذن من 4 إلى 5 بلدان".

وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا مستعد لقبول الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، كما أشار الوزير، قائلا: "سيكون هذا مساهمة في المنافسة في السوق".

وكانت قد صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في 16 فبراير على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، بأن أوروبا غير مهتمة بقطع العلاقات مع روسيا.