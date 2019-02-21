كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان.. فيضانات تودي بحياة 12 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون باكستانيون، الخميس، إن فيضانات مفاجئة وأمطارا شتوية غزيرة، أودت بحياة 12 شخصا في مناطق جنوب غربي ووسط البلاد.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن هناك قرى مغمورة بالفيضانات بالقرب من مدينة لاسبيلا جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتضرر 200 عائلة.

وفي وسط باكستان، قتل تسعة أشخاص في ثلاث حوادث شهدت انهيار أسقف منازل بسبب الأمطار، أربعة منهم في مدينة مولتان.

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وقال عمران زركون، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات في لاسبيلا، الواقعة بإقليم بلوشستان.

وتتسبب الأمطار الموسمية في حدوث انهيارات أرضية متكررة وفيضانات مفاجئة في باكستان، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمحاصيل ومنازل.