قضية “بوعشرين”.. زيان يرد على “اندهاش” أوجار: لا يمكن للحكومة أن تعطينا دروسا في القانون الدولي

بعدما خرج وزير العدل محمد أوجار، ليعبر باسم الحكومة عن الاندهاش من قرار أممي اعتبر اعتقال توفيق بوعشرين تعسفيا، ودعا إلى إطلاق سراحه فورا، خرج النقيب محمد زيان، ليعلن رفض إعطاء الحكومة الدروس في القانون الدولي.

وقال زيان في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس: “ما على الحكومة أن تعبر عن اندهاشها، ولا أي أحد يمكنه أن يعطينا دروس في القانون الدولي، القضية بسيطة جدا”.

ويرى زيان أن “العمل الجاد يؤدي إلى النتيجة بشرط الاستمرار في العمل إلى نهايته”.

وتابع: “وبالتالي دفاعا عن موكلي من جهة، وعلى سمو القانون من جهة أخرى، سأظل أعمل من أجل تطبيق القانون بصفة سليمة في ملف توفيق بوعشرين، ولا نرغب بالتحدي ولا الضغط على القضاء ولا نهدف إلى شيء آخر غير تطبيق القانون”.

وقال أيضا: “أنا ملكي مخزني وأؤمن أن مستقبل المغرب مرتبط بمستقبل الملكية في المغرب”.