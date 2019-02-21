بنفيكا يمنح فرصة جديدة لتاعرابت

قرر بنفكيا البرتغالي، منح الدولي المغربي، عادل تاعرابت، فرصة العودة إلى تداريب الفريق الأول، تأهباً لمباراة اليوم أمام غلطة سراي، برسم منافسات الدوري الأوروبي.

وبالرغم من إقصاء تاعرابت من اللوائح الرسمية الخاصة بفريق بنفيكا، سواء تعلق الأمر بالمباريات المحلية أو القارية، إلى أن الطاقم الفني أشر على عودته، بعد غياب طويل عن الواجهة، بعد نهاية إعارته مع جنوى الإيطالي.

لاعب الأسود الذي لم يخض أي مباراة رسمية مع بنفيكا، لازال يكتفي بالتدرب، وظهور في مناسبات قليلة مع الفريق الرديف، بعد فشله في إيجاد فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، لخوض تجربة إعارة جديدة، بحثاً عن دقائق لعب إضافية.

هذا وقرر جنوى الإيطالي عدم تفعيل بند شراء عقد تاعرابت، بعد الإصابة التي ألمت به نهاية الموسم الماضي، ودفعت بالمسؤولين إلى تغيير رأيهم بخصوص الالتحاق النهائي للاعب الأسود.

وعرف مشوار عادل تاعربات وجنوى فترات ذهبية، تألق خلالها الدولي المغربي بشكل لافت، إذ كان قريبا من اللحاق بآخر مباراة للمنتخب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.