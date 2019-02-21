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أظهرت صورة نشرتها الفنانة دنيا باطمة، أمس الأربعاء، أن زوجها المنتج البحريني محمد الترك ، يضع وشما باسمها على يده.
وشاركت باطمة الصورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعد أيام قليلة من قيام زوج الفنانة نجاة الرجوي، نبيل عبيد بوشم اسمها في إصبعه، ونشر صورة الوشم.
ولقيت صورة باطمة انتشارا واسعا على صفحات أخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، واختلفت تعاليق الجمهور بين الإعجاب، والحديث عن موقف الدين من الوشم.
وارتبطت دنيا بزوجها محمد في عام 2013، وفي عام 2017، رزقا بطفلة أطلق عليها اسم غزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زوج الرجوي.. زوج باطمة أيضا يضع وشما باسم زوجته – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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