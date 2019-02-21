جماهير المولودية “تحرج” ولاية الجهة.. بعثت رسالة للجامعة تؤكد فيها جاهزية الملعب وقدرتها على تأمين “الديربي

وضع محسوبون على جماهير مولودية وجدة والي الجهة الشرقية في موقف “محرج”، بعد أعمال الشغب والعنف “الخطيرة” التي عرفها الملعب الشرفي لمدينة وجدة، أمس الأربعاء، مباشرة بعد المباراة التي جمعت المولودية المحلية بالنهضة البركانية، ضمن منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وعلم “اليوم24” من مصدر مسؤول، أن ولاية الجهة بعثت رسالة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخبرها بأن الأشغال التي كان يعرفها الملعب قد انتهت، وقد بات جاهزا تماما من أجل احتضان مباريات الفريق الأخضر، انطلاقا من “ديربي الشرق” بين المولودية وبركان، كما أنها تعهدت بضمان جميع الشروط الأمنية لإنحاح هذا اللقاء”.

وأكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أن “الجامعة لم تكن لتفتح أبواب الملعب وترخص بإجراء هذه المباراة، لو لم تتوصل برسالة من ولاية الجهة، تخبرنا بها بأن الأشغال قد اكتملت، بعد أشهر من الإغلاق من أجل إصلاحه على مستوى الكراسي وأرضية الملعب، بالإضافة إلى مرافقه الداخلية والخارجية”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن” أعمال العنف التي نشبت بعد انتهاء اللقاء أكدت أن الملعب غير جاهز تماما، والأشغال لم نتنهي بشكل كلي، خاصة تلك التي تتعلق بالحواجز بين المدرجات وأرضية المعلب، بالإضافة إلى الحجارة والمواد التي بقيت بالملعب من مخلفات عمليات الإصلاح، والتي لم يتم إزالتها بشكل كلي”.

وسجل الملعب الشرفي بمدينة وجدة، مساء أمس الأربعاء، أحداث شغب وفوضى بعد صافرة نهاية مباراة ديربي الشرق، برسم مؤجل الجولة 16 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

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إذ اجتاح أنصار محسوبين على فريق مولودية وجدة بعد نهاية المباراة أرضية الملعب الشرفي لمدينة وجدة، في المباراة التي فاز خلالها سندباد الشرق بهدف دون رد، ما خلق فوضى كبيرة بالملعب الشرفي لوجدة، ليجد رجال الأمن أنفسهم أمام اكتساح لأرضية الملعب من طرف العشرات من الجماهير، كما أدى إلى إصابة عدد من الجماهير بالإضافة إلى رجال الأمن.

وكان نادي نهضة بركان، قد أعلن مساء أمس، عن مغادرة لاعبيه للملعب الشرفي لوجدة، بعد أزيد من أربع ساعات من الانتظار، بسبب أحداث الشغب.

النادي البرتقالي، أكد عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن اللاعبين استعانوا بسياراة الشرطة، لمغادرة الملعب الشرفي، كما أنهم سلكوا طريق غير معبدة في طريقهم للعودة، حتى يتفادوا أي اصطدام مع جماهير المولودية.

وسبق لجمال السنوسي، قبل هذا اللقاء، أن أكد في تصريحات تلفزية، خلال زيارته الأخيرة للملعب، بأن “الملعب جاهز بنسبة 90 بالمائة، وسيتم الانتهاء من إصلاحه 100 بالمائة بعد شهرين تقريبا، ومن الممكن أن يحتضن لقاء “الديربي”.