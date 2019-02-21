علاقة رشيد الوالي بزوجته.. حب ودموع وثناء على “أنستغرام” – فيديو

نال حديث الفنان رشيد الوالي عن زوجته ابتسام، في برنامج “#هشتاغ بيناتنا” ، أخيرا، إعجاب الجمهور، وتناقلته صفحات كثيرة في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، معبرة عن إعجابها بعلاقة الحب بين الطرفين.

الوالي تحدث أثناء حلوله ضيفا على قناة “ميدي 1تي في” عن الدور، الذي تلعبه ابتسام في حياته، وكيف تساعد أفراد عائلته عند انشغاله بالتصوير، الشيء الذي يساعده على العطاء في مهنته.

ابتسام زوجة الوالي لم تتماسك نفسها عند سماعها كلام زوجها، فأذرفت الدموع، والشيء نفسه حدث مع منشط البرنامج أسامة بنجلون.

يذكر أن ابتسام الوالي كانت قد كتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنها “خايبة”، و”شارفة”، وأن زوجها يريدها كما هي، وجاء ذلك ردا على من هاجم شكلها في ظهورها في أحد الأحداث الفنية.