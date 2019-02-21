موراتا: يوفنتوس لا يزال مرشحا للفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، إن فوز فريقه أهم من تسجيل الأهداف بعد التغلب على يوفنتوس بنتيجة 2-0 على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفا لموراتا بسبب دفعه لمدافع يوفنتوس، جيورجيو كيليني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لموراتا: "أعتقد أن دفع واحد من أقوى المدافعين في العالم يتطلب الكثير، وعادة ما يكون لديه الكثير من المناوشات في منطقة الجزاء".

وأضاف: "أشك أن الخطأ كان سيحسب إذا كان الالتحام بالعكس، لكن الشيء المهم أننا فزنا، كانت الكلمات ستكون مختلفة إذا خسرنا، لكننا فزنا، وحدث ذلك بالفعل، كيليني صديقي، وقلت له إنه لا يطلب الحصول على خطأ عندما يلتحم مع أحد اللاعبين".

وأكد أن "كل الأشخاص في هذا النادي ساعدوني، وأنا سعيد جدا للتواجد هنا، وتحقيق هذه النتيجة. يوفنتوس لا يزال مرشحا للفوز، يوفي هو يوفي، يجب علينا الذهاب لواحد من أصعب الملاعب في العالم، أعتقد أنهم المرشحون حتى الآن".

وتطرق النجم الإسباني للقاء الإياب: "نحن لدينا العديد من الخيارات لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن يجب علينا أن ننحي ذلك جانبا، لأن المباراة ستكون صعبة، يجب علينا تقديم أفضل أداء في مباراة العودة رغم أننا نمتلك نتيجة جيدة".

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وعن كوستا، قال: "هو يستطيع بقدم واحدة فعل ما يفعله في كل مباراة، ذلك في تركيبته الشخصية، أنا سعيد جدا بعودته، ليس من السهل العودة بعد عملية جراحية".

وافت موراتا إلى أنه غضب بعد إلغاء هدفه في شباك يوفنتوس من خلال تقنية الفيديو، وقال إن هذا الأمر يزعجه، لكنه لا يستطيع فعل شيء.

وختم بالقول: "أنا سعيد بتسجيل ثنائي الدفاع هدفين للفريق، إذا كنت سأختار مدافعين يمثلان أتلتيكو، فهما غودين وخيمينيز، أنا سعيد بتسجيلهما كثيرا، لأنهما عملا بجهد كبير من أجل مساعدة الآخرين في التسجيل، وأعتقد أنهما يستحقان ذلك".

يذكر أن أتليتكو مدريد سيحل ضيفا على يوفنتوس، في لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 آذار/ مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.