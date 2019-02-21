نبض_الشبكة: مسيرة على الأقدام من العقبة لعمان احتجاجًا على البطالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتصم عن العمل في العقبة منذ شهرين أمام القصور الملكية في العقبة، احتجاجا على ظروف المعيشة الصعبة وعدم توفّر وظائف تؤمن لهم الأساسيات المعيشية. لكن الأمن طرهم بعد تلقيه أوامر من السلطات الأردنية.

وقرر أمس الأربعاء خروج أكثر من 60 متظاهر عاطل عن العمل الخروج بمسيرة احتجاجية سيرًا على الأقدام من العقبة إلى العاصمة الأردنية عمان، حتى يُسمع صوتهم، والتي يتم استئنافها اليوم الخميس.

ويذكر أن رئيس الحكومة عمر الرزاز طلب بكشف عن أسماء المحتجين بعد أن التقوا بنائب محافظة طفيلة صدفة، حسين القسي. وبعدها صدر قرار من مديرية علاقات العمل في الوزارة بوعودات لتشغيل المحتجين في القطاع الخاص، لكن المحتجين رفضوا التراجع وطالبوا بالوضوح في هذه الوعودات، وتحديد أسماء الشركات من الموانئ والبوتاس ومفوضية العقبة.

وشجّع العديد من المستخدمين هذه الخطوة، التي أتت بعد أن حاول العاطلون عن العمل إسماع صوتهم، لكن تبيّن أن أصوات المحافظات، دونًا عن عمان، يتم تجاهلها.

وقالت المستخدمة سارة ردًا على مستخدم آخر، إن قراءة قصص الناس التي تمشي في البرد مئات الكيلومترات تبيّن حقيقة معاناة هؤلاء. وإن البلد لـ"أبو المصاري" و"ابن المسؤول":

وقال فراس عبيد على صفحته على "فيسبوك" إنه حين أقاموا محافظة العقبة ظنوا أنها ستكون محط ازدهار وأن الناس سيأتون لها فقط بـ"فيزا" ساخرًا، لكنهم الآن يأتون مشيا على الأقدام إلى عمان مطالبين بعمل:

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وينضم محتجون آخرون من عجلون وإربد إلى المسيرة سيرًا على الأقدام للوصول إلى العاصمة:

وغرّد محمد العرسان أن اقتصاد الأردن "عاجز عن توليد فرص عمل ما عدا لأبناء وأقارب الوزراء و النواب وأصدقاء رؤساء الوزراء".

أما رضوان العمري فكتب معلّقا: "أعتقد هذا أحسن وأنظف حراك ممكن يصير بالبلد واكثر شيء متوقع يوصل صوته.. العقبة إربد مادبا وغيرهم رح يلحقوا ويتحركوا".

وقالت دانيا هناندة مراهنة على تأثير هذا الحراك إنه أكثر تأثيرًا من "100 عام" من حراك الدوار الرابع: