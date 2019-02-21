اقتحامات للأقصى وعشرات الاعتقالات والإصابات بالضفة والخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 30 طالبا بحالات اختناق في اقتحام قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين لمدرسة في الخليل، فيما اقتحم صباح اليوم الخميس عشرات المتوطنين ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة لقوات الاحتلال التي اعتقلت 19 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

في الخليل، أصيب 30 طالبا بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه صباح اليوم الخميس، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة.

وأفاد طاقم الإسعاف التابع للمدرسة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.

ولليوم الخامس على التوالي تتواصل حالة التوتر في القدس القديمة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد والاستنفار عند باب الرحمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن97 مستوطنا و50 شرطيا و15 طالبا من المعاهد التوراتية و3 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الحرم القدسي الشريف، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد، وأدى عددا منهم صلوات تلمودية بالقرب من باب الرحمة، وسط انتشار واسع لعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال في المسجد المبارك، وفي مسار اقتحامات المستوطنين، حتى مغادرتهم المسجد من باب السلسلة.

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وفي سياق المداهمات للضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 19 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية للاحتلال والمستوطنين.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: علي إسماعيل بطاط، وجواد محمد طقاطقة، وأحمد شاكر طقاطقة، ورائد محمد طقاطقة، وأحمد يوسف سعدون، وسليمان مفيد صلاح، وأحمد يوسف دعدوع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس، وهم: عثمان حامد عويس، محمود عبد الناصر نوباني، محمود مروان ضراغمة، مهدي عبد الكريم ضراغمة، وبراء مهند عويس. إضافة إلى ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: أحمد جمال قمبع، أسامة البشر، وأحمد عطا الجبالي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد المهدي محمود زيدات من الخليل، وعدنان خميس خضر سليمان من رام الله، وأحمد ناصر عدوي من مخيم قلنديا شمال القدس، ومنتصر سلامة من أريحا.