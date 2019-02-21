شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق حملة "كن عونا" لدعم مرضى السرطان في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

أطلق فريق سفراء العطاء بمنطقة الحوطة بمديرية شبام بإشراف فريق الوحدة الرياضي الثقافي وبمشاركة منتدى التراحم ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء حملة كون عونا لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير 2019 م بمنطقة الحوطة بمديرية شبام.

وتهدف الحملة إلى توعوية المجتمع بالكشف عن السرطان وأسبابة وأعراض وكيفية الوقاية منه وكذلك الحث على معرفة اسبابة والكشف المبكر عنه للحد من أنتشاره.

وأوضح رئيس فريق سفراء العطاء عبدالعزيز بن جوبح إلى ان الحملة سوف تنفذ عدد من المحاضرات التوعوية للنساء في عدد من الأماكن بالمنطقة عن سرطان الثدي وتنفيذ الأطباق الخيرية التي يعود ريعها لصالح مرضى السرطان بوادي حضرموت وجمع التبرعات في أماكن مختلفة وتلصيق عدد من الملصقات التوعوية لمساندة مرضى السرطان ماديا وكذلك الحملات التوعوية الإلكترونية في مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

وكذلك اشراك الفرق الرياضية والرياضيين في الحملة من خلال اقامة الحملة وجمع التبرعات في الملاعب.

هذا وثمن مدير البرامج بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء محمد مصطفى بامخرمة هذه الجهود التكاملية مع الفرق الرياضية والتطوعية المختلفة من خلال تنفيذ الحملات المختلفة لدعم هؤلاء الفئة من المرضى.

موضحا ان هذه الشراكة تسهل على مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء الوصول للمناطق المختلفة للتوعية وكذلك تساعد المؤسسة على الاستمرار في تقديم الدعم لمرضى السرطان ماديا لتخفيف عنهم تكاليف العلاج.