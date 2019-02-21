شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة ترغب في استثمار 10 مليارات يورو بألمانيا لزيادة الحظر على السعودية والان مع التفاصيل

ذكرت المعارضة القطرية، بأن الدوحة ترغب في استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا في محاولة لزيادة الحظر على السعودية.

وبحسب المعارضة تابع موقعها "قطر يليكس" " ففي ظل استكماله لمسلسل التذلل المستمر للغرب، وكمحاولة لتقويض استثمارات المملكة العربية السعودية في أوروبا، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أن الدوحة ترغب في استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمتها 35 مليار يورو.

وأكد محمد بن عبدالرحمن، في حوار مع صحيفة "هندلسبلات" الألمانية ونقله موقع الخارجية القطرية، أن ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا، ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أنّنا طبقنا جزءا من وعودنا الاستثمارية وضخ رؤوس أموال في بعض الصفقات".

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وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري بعد أكثر من 5 شهور على تصريحات مماثلة أدلى بها أمير المدلل تميم بن حمد، خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في سبتمبر عام 2018، حيث أكد أيضا إن قطر تريد ضخ استثمارات مباشرة بقية 10 مليارات يورو لترفع استثماراتها إلى 35 مليار يورو.

يذكر أن تصريحات وزير الخارجية القطري، تتزامن مع الجدل الدائر حول الحظر الذي فرضته ألمانيا على تصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت أمس الثلاثاء، عن أن بريطانيا وجهت رسالة إلى ألمانيا محذرة من تأثير الحظر الألماني على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني جيريمي هنت قوله إن "شركات تصنيع الأسلحة البريطانية لن تتمكن من تنفيذ عدة عقود أسلحة مع السعودية، مثل نموذج جديد من المقاتلة يوروفايتر أو المقاتلة تورنيدو، إذ يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين".