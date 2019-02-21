شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة اعتداء طالبة بالضرب على عضوة هيئة تدريسية بالكويت؟ والان مع التفاصيل
نفت جامعة الكويت، اليوم الخميس، ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اعتداء طالبة في الجامعة بالضرب على عضوة هيئة تدريس في كلية التربية بالحرم الجامعي بكيفان، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت الجامعة في بيان أن الاعتداء الذي تم نتج عن خلاف عائلي بين المعتدية وعضوة هيئة التدريس بالكلية، وأن المعتدية ليست طالبة في جامعة الكويت، لافتة إلى أن إدارة الكلية استدعت وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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