القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، عن تفكيك ما وصفها بـ"أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ البلاد.
وأكد بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم وتم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق".
وأوضح أن "هذه المجموعة تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لداعش الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.