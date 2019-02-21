العراق يعلن تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لداعش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، عن تفكيك ما وصفها بـ"أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ البلاد.

وأكد بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم وتم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق".

وأوضح أن "هذه المجموعة تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".