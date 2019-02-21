الان تتابع إصابة عشرات الأطفال في اعتداء القوات الإسرائيلية على مدرسة الخليل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أصيب اليوم، عشرات الأطفال بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على رأسهم المتطرف “عوفر” المعروف بدعواته لقتل للفلسطينيين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر طبيه وشهود عيان في البلدة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، مما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.